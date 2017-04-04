Фахівці розпочали відновлення лінії електропередач поблизу Авдіївки, що була пошкоджена 29 березня внаслідок обстрілів бойовиків.

Про це прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) повідомляє у Twitter.

«Станом на 12.00 ремонтні бригади виконують роботи з відновлeння eлeктропостачання м. Авдіївка», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Фахівці не могли відремонтувати ЛЕП через порушення бойовиками домовленостей щодо припинення вогню.