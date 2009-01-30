Луценко закликає портовиків Іллічівська йти до суду

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає трудовий колектив та колишнього керівника Іллічівського торгового морського порту Геннадія СКВОРЦОВА в разі незгоди зі звільненням вирішувати це питання в суді, а не силовими акціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Одесі, коментуючи масові акції протесту портовиків, що відбуваються 29-30 січня на знак протесту проти звільнення Г.СКВОРЦОВА.

«Якщо претензії або у колективу, або у старого директора, - вони можуть це врегулювати в судовому порядку, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах, але силові акції, на кшталт того, що відбувалося в Южному, повторюватися не повинні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи вчорашню акцію протесту, яка відбувалася через звільнення старого та призначення нового директора порту, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що заступник міністра транспорту і зв’язку України прибув до Іллічівська, а міліція, згідно з листом міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО, надавала йому допомогу у виконанні державних функцій.

«Він прибув на територію порту для призначення нового керівника. Там дійсно був пікет у кількості однієї тисячі осіб на прохідній», - сказав керівник МВС, додавши при цьому, що представники трудового колективу разом із представником міністерства, місцевої влади зайшли до портоуправління, де «довго обговорювали це питання… Фактично до ночі велися переговори».

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, під час цього довелося довго чекати надходження нового екземпляра про призначення керівника порту, оскільки, як стверджував заступник міністра транспорту, попередній екземпляр у нього «начебто вкрали».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, станом на 6.00 ранку сьогодні новопризначений директор знаходиться на робочому місці.

Довідка УНІАН. 29 січня 2009 р. Й.ВІНСЬКИЙ підписав наказ про звільнення Г.СКВОРЦОВА з посади начальника Іллічівського морського торгового порту.

Як уточнили в прес-службі Мінтрансу, звільнення відбулося через невиконання Г.СКВОРЦОВИМ умов контракту. У прес-службі МТСУ також повідомили, що за результатами перевірки Головного контрольно-ревізійного управління, під час керівництва Г.СКВОРЦОВИМ портом, збитки підприємства становили «сотні тисяч гривень» (при цьому не уточнюється, за який саме період).

Як повідомив 29 січня сам Г.СКВОРЦОВ, «в порту з середини січня іде планова перевірка ГоловКРУ, але комісія ще не закінчила роботу і, відповідно, поки немає акту цієї перевірки, ніяких формальних причин в чомусь звинувачувати керівництво порту також немає».

За інформацією профкому підприємства, з призначенням на посаду Г.СКВОРЦОВА порт почав працювати стабільно й ефективно: чистий дохід зріс з 463 млн. грн. в 2007 р. до 757 млн. грн. торік, чистий прибуток збільшився з 40 млн. грн. до 110 млн. грн., тобто, більш, ніж удвічі, зростання зарплати склало 55%.

29 січня працівники підприємства пропустили на підприємство заступника міністра Володимира РАБОТНЄВА, але заблокували вхід до порту новопризначеному директорові Андрію ЄГОРОВУ.

Сьогодні, 30 січня, відбувся мітинг протесту працівників ДП «Іллічівський морський торговий порт», у якому взяли участь 2800 людей. Вони виступають проти звільнення начальника ІМТП Г.СКВОРЦОВА і силового захоплення підприємства, що відбулося о 5:30 ранку. Співробітники порту прийняли рішення розпочати безстроковий страйк.

Зокрема, вони вимагають зміни керівництва Держдепартаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту і зв`язку, відміни наказу МТСУ від 29 січня 2009 р. №86 про звільнення Г.СКВОРЦОВА, а також притягання до відповідальності осіб, винних у тому, що відбулося.