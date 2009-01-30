У ДТП загинув прокурор

16:56, 30 січня 2009
Суспільство
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Трагедія у Рівненській області

Вчора в автокатастрофі загинув прокурор Володимирецького району Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, дорожня пригода сталася о 17.40 на 17 км автодороги Стара Рафалівка – Полиця.

Прокурор, який перебував за кермом автомобіля «Форд-Скорпіо» не впорався з керуванням, з’їхав в лівий кювет, вдарився у дерево.

 

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