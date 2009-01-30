У ДТП загинув прокурор

Вчора в автокатастрофі загинув прокурор Володимирецького району Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, дорожня пригода сталася о 17.40 на 17 км автодороги Стара Рафалівка – Полиця.

Прокурор, який перебував за кермом автомобіля «Форд-Скорпіо» не впорався з керуванням, з’їхав в лівий кювет, вдарився у дерево.