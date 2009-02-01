Чи є життя після кризи?
У Давосі закінчилася сесія Світового економічного форуму
Щорічна сесія Світового економічного форуму під девізом "Формування посткризового світу" закінчилася в Давосі (Швейцарія).
Протягом п`яти днів 2,5 тис. учасників форуму - впливові політики, бізнесмени, науковці і представники громадських організацій - обговорювали найбільш ефективні шляхи виходу з нинішньої кризи та її причини.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун наголосив, що світова криза "найдошкульніше вдарила по бідних країнах", і закликав світових економічних лідерів "не забувати про те, що населення цих країн перевищує один мільярд".
Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун висловився, зокрема, за перегляд мандатів МВФ і Світового банку.
Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель виступила з ініціативою створення Міжнародної економічної ради ООН - за аналогією з Радою Безпеки.
Регламент Давоського форуму не передбачає ухвалення декларації або укладень конкретних угод.