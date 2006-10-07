У Криму працює тільки 229 із 645 здравниць

На сьогодні в Криму працює тільки 229 із 645-ти здравниць (близько 35,5%), це на 9 санаторно-курортних установ менше, ніж минулого року.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, передані УНІАН.

Згідно з інформацією профільного міністерства, середня заповнюваність працюючих у Криму здравниць становить 48,9% - це на 4,7% більше, ніж у 2005 році.

З початку цього року на півострів різними видами транспорту прибуло 5 млн. 672,5 тис. чоловік (порівняно з аналогічним періодом минулого року пасажиропотік скоротився на 1,7%).

За даними райдержадміністрацій і виконкомів курортних регіонів автономії, з початку поточного року в санаторно-курортних установах кримської автономії відпочили 1 млн. 008,2 тисяч чоловік, що на 1,5% менше, ніж за той же період минулого року. Кількість тих, хто відпочив, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, склала 4 млн. 957,9 тис. чоловік, що на 1,5% менше, ніж у 2005 році.