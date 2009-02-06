Як «гахнеться» українська економіка, експерти навіть уявити не могли

Експерти вважають, що українська економіка ще не побачила дна кризи і що незначного її підйому слід очікувати лише восени. Про це йшлося на засіданні «круглого столу» «Антикризові заходи від регіональної влади. Перспективи й соціальні наслідки на 2009 рік», організованого тижневиком «Коментарі».

Це вже третій “круглий стіл” за участю представників місцевої влади, який проводить тижневик в різних регіонах України. Перші два пройшли у Львові та Сімферополі. Мета донецького «круглого столу», як пояснив головний редактор тижневика «Коментарі» Вадим ДЕНИСЕНКО, - обговорити й знайти шляхи виходу з економічної кризи. «У державі, у світі, навколо нас криза, і, насамперед, ми повинні проговорювати проблему кризи, щоб розуміти, як їх вирішувати. Тому що без дискусії ми не будемо знати надалі як виходити із кризи», - відзначив він.

Під час “круглого столу” перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Сергій ДЕРГУНОВ висловив думку, що головне в умовах кризи для місцевих бюджетів - зберегти фонд оплати праці. «Цілий ряд антикризових заходів уже реалізовано. Те, що можна реалізувати на регіональному рівні. Це, насамперед, заходи щодо економії бюджетних коштів і забезпечення збалансованості місцевих бюджетів і збереження фонду оплати праці, що був в 2008 році», - відзначив він.

С.ДЕРГУНОВ додав, що однією з головних проблем для Донеччини на сьогодні є вугільна галузь, економіка якої повністю розбалансована, оскільки собівартість вугілля перевищує ціну його реалізації. За його словами, торік на підтримку вугільної галузі тільки Донецькій області було виділено з державного бюджету 2,3 млрд. грн., цього року лише 70 млн. грн. виділено на всю Україну, відзначив він.

Як повідомив віце-губернатор, борги із зарплати у вугільній галузі перевищують 100 млн. грн., а з урахуванням боргів по Пенсійному фонду й Фонду соціального страхування - більше 700 млн. грн.

Заступник голови Донецької облради Володимир ІШКОВ додав, що через кризові явища Донецька й Луганські області не зможуть цього року забезпечити 20% ВВП країни.

Боротися із кризою В.ІШКОВ пропонує, виробивши єдину програму дій разом із главами районів, мерами міст і директорами підприємств. Один із шляхів виходу з кризи В.ІШКОВ вбачає в переорієнтуванні промислового виробництва. «Потрібно перебудовуватися, ми не можемо жити тільки на вугіллі й металі», -- сказав він.

Водночас доктор економічних наук Галина ГУБЕРНА заявила, що врятувати економіку Донеччини можна, залишивши податки в місцевому бюджеті. «За таких умов, знаючи, як навантажена ця область і екологічними проблемами, і (проблемами) важкої промисловості, потрібно більшу частину доходів, податків залишити в області», - відзначила вона.

На запитання про те, чи можна було спрогнозувати економічну кризу і її наслідки, Г.ГУБЕРНА відповіла: «Можна було очікувати, що буде спад. Але, що так «гахнеться» українська економіка - це немислимо було собі уявити».

Водночас, керівник Донецької філії Національного інституту стратегічних досліджень Юрій МАКОГОН зауважив, що українська економіка ще не добралася до дна економічної кризи. «Ми ще не добралися до дна нашої кризи. Ми до дна нашої кризи будемо добиратися, як мінімум, до кінця весни», - відзначив експерт.

На його думку, влітку економіка буде переживати період стагнації, а восени, за рахунок надходжень від аграрної й курортної сфери, в Україні почнеться невеликий економічний підйом.

«Світова криза буде випереджати нас на квартал, як мінімум», - додав Ю.МАКОГОН, підкресливши, що дані розрахунки можливі при політичній стабільності в Україні.

У свою чергу С.ДЕРГУНОВ відзначив, що, на його думку, нижня точка відродження української економіки – 2015 рік.