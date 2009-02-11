Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні зросло на 63,7%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні 2008 року зросло на 63,7% і становило 18,5 млрд. дол.

Таку інформацію оприлюднив Державний комітет статистики України.

Згідно з даними Держкомстату, за 2008 рік експорт товарів становив 67 млрд. 2,5 млн. дол. США, імпорт – 85 млрд. 534,4 млн. дол. США.

Порівняно з 2007 роком експорт збільшився на 35,9%, імпорт – на 41,1%. Негативне сальдо становило – 18 млрд. 531,9 млн. дол. (за 2007 р. – 11 млрд. 321,9 млн. дол.).

За грудень 2008 року експорт становив 4 млрд. 60 млн. 757,9 тис. дол., імпорт – 4 млрд. 779 млн. 51,5 тис. дол., негативне сальдо – 718 млн. 293,6 тис. дол.