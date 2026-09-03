'Слідкуйте за новинами': Сибіга натякнув на новий етап зусиль з припинення війни

Активна політико-дипломатична фаза з пошуку шляхів закінчення війни буде простежуватися у багатьох столицях, заявив Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга очікує на нову динаміку у мирних зусиллях з припинення російської війни проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільному брифінгу з головою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром у Києві.

Зокрема, у очільника МЗС України запитали, чи постійні російські повітряні атаки на Київ вказують на те, що Росія реально прагне переговорів.

"Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії - і нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії", - відзначив Сибіга.

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Міністр нагадав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою.

"З членами з їхнього боку підтримується регулярний контакт. І цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами", - заявив Сибіга.

За його словами, в Україні влітку не було ні канікул, ні пауз.

"Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами", - повідомив Сибіга.

Заяви Путіна щодо завершення війни

Як повідмоляв УНІАН, ініціатор війни Володимир Путін заявив про шанси на закінчення війни проти Україні, але за однієї умови. За його словами, Україна та Росія мають домовлятися між собою про припинення війни, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти в цьому питанні. Він додав, що контакти між Україною та РФ тривають переважно на рівні спецслужб.

Водночас, американський телеканал CNN повідомляє, що останні заяви російського диктатора Володимира Путіна руйнують оптимістичні надії на можливий мир в Україні.

Крім цього, нещодавно Путін наказав своїм військам завдавати масованих ударів по енергетиці України.

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