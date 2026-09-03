РФ вдарила по селищу на Харківщині: десятеро постраждалих, серед них – діти

Загарбники завдали ракетного удару по Печенігах.

Російські окупанти вдарили по селищу Печеніги Харківської області, внаслідок чого постраждали десятеро людей, серед них – діти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов.

"Армія РФ завдала ракетного удару по селищу Печеніги. Наразі маємо інформацію про десятьох постраждалих, серед них – двоє дітей", - заявив він і додав, що медики надають людям необхідну допомогу.

Синєгубов також зауважив, що на місці удару загорівся будинок та господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.

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Російський терор цивільного населення України

Російські окупанти вдалися до чергових атак, вдаривши по Київській області, Хмельницькому та Одесі. Є руйнування та поранені.

На Київщині ворог, зокрема, пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Постраждали двоє людей.

А в Одесі росіяни поцілили в багатоповерховий житловий будинок. Повідомлялося про 17 постраждалих, серед яких троє дітей.

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