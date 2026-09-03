'Лукойл' та 'Роснефть' не виконують контракти на постачання бензину: прострочено майже 60%

Учасники ринку пов’язують перебої з необхідністю забезпечувати паливом "пріоритетних споживачів".

З травня по вересень російські нафтові компанії не змогли виконати близько 60% контрактів на постачання бензину, укладених на Санкт-Петербурзькій біржі, пише "Коммерсант".

За даними видання, російські нафтові компанії в середньому виконали лише 41% контрактів на постачання бензину, укладених на Петербурзькій біржі. Близько 20% угод завершилися дефолтом або були скасовані, а 39% контрактів залишаються невиконаними. У 24% випадків затримка з відвантаженням пального вже перевищила встановлений норматив у 30 днів.

Найбільше невиконаних зобов’язань припадає на "Лукойл" і "Роснафта" – 46% та 28% відповідно. Понад половина прострочених контрактів "Роснафти" не виконується вже більше місяця. У "Лукойлу" частка таких угод становить майже третину.

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За словами джерела "Коммерсанта", затримки з відвантаженнями у "Роснафти" та "Лукойлу" можуть бути пов’язані з тим, що саме їхні нафтопереробні заводи зазнали найбільшої кількості українських атак.

Раніше голова "Роснафти" Ігор Сєчін казав, що компанія продовжує забезпечувати внутрішній ринок паливом.

Першочергово компанії виконували державні замовлення. Зокрема, вони спрямовували паливо оборонним і промисловим підприємствам, аграрному сектору та муніципалітетам. Джерело "Коммерсанта" наголошує, що таку черговість постачання затвердив уряд.

АЗС нафтових компаній опинилися майже в кінці пріоритетного списку. Представникам роздрібного ринку, яких не влаштовує ситуація, експерти радять самостійно імпортувати пальне або організувати його виробництво шляхом змішування компонентів.

Фахівці вважають, що ризики невиконання біржових контрактів зросли на тлі зупинки частини нафтопереробних потужностей. За даними Росстату, у травні виробництво нафтопродуктів у РФ скоротилося на 13,5% у річному вимірі. У червні спад посилився до 21,7%, а в липні обсяги виробництва були на 19,3% нижчими, ніж роком раніше.

Україна атакує російські НПЗ – головні новини

Газета Financial Times повідомила, що Україна змінила підхід до атак на російський енергетичний сектор. Замість масштабних ударів дедалі частіше застосовуються точкові атаки на нафтопереробні заводи, спрямовані на ураження їхніх критично важливих компонентів.

За словами авторів матеріалу, такий підхід дає змогу вивести підприємство з ладу на триваліший період. Наслідки точкових ударів зрештою обходяться Москві дорожче, зазначають журналісти з посиланням на військових, які беруть участь у плануванні таких атак.

Сьогодні Росія намагається захистити свої критично важливі об’єкти від атак українських БпЛА, встановлюючи на них спеціальні захисні конструкції. Такі конструкції помітили зокрема в Московській області.

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