Тисячі 'Гераней' на місяць: Росія розширює гігантський завод дронів, - Bild

Росія розширює виробничі потужності "Алабуги" більш ніж на 1000 гектарів і водночас будує навколо підприємства нову систему захисту від українських дронів.

Росія активно розширює виробничі потужності на території центру "Алабуга Політех" у Татарстані, де виготовляють ударні безпілотники "Герань". Йдеться про найбільше російське підприємство з виробництва таких дронів.

Як повідомляє BILD, аналіз супутникових знімків свідчить, що територія виробничого комплексу стрімко збільшується. Нові виробничі майданчики, склади та транспортні шляхи вже охоплюють понад 1000 гектарів.

Розширення пов'язане з планами Москви нарощувати випуск ударних безпілотників. Росія регулярно використовує "Герані" для атак по Україні.

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Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у березні оцінював російське виробництво більш ніж у 5500 дронів на місяць. Водночас за даними української військової розвідки, у серпні Росія планувала довести виробництво ударних безпілотників різних модифікацій "Герані" до 11 тисяч одиниць.

Для таких масштабів виробництва Росії необхідна велика кількість працівників. У "Алабуга Політех" до складання дронів, за даними BILD, залучають навіть неповнолітніх.

"Алабугу" намагаються захистити від українських дронів

Паралельно з розширенням виробництва Росія посилює захист підприємства. Навколо основних виробничих зон будують два кільця веж.

Аналіз супутникових знімків Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS) свідчить, що між цими конструкціями можуть бути натягнуті металеві сітки. Ймовірно, вони мають перешкоджати ударним безпілотникам і зменшувати ризик ураження виробничих об'єктів.

Крім того, навколо "Алабуги" облаштовують кілька позицій протиповітряної оборони.

Оновлені "Герані" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни оснастили дрони-камікадзе типу "Герань" системою РЕБ, яка пригнічує аналоговий відеоканал українських перехоплювачів.

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) пояснив, що цей комплекс РЕБ виявляє сигнал відеопередавача українського дрона-перехоплювача під час його наближення. Приймач комплексу визначає робочу частоту перехоплювача та дає команду передавачу РЕБ створити перешкоду в тому самому діапазоні.

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