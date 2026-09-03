Австралія рухається швидше за інші континенти: вчені пояснили, куди вона прямує

Через це країні навіть довелося оновлювати систему координат.

Австралія не закріплена на місці під своїми картами. Якщо вимірювати відносно глобальної системи відліку, континент і тектонічна плита, що його несе, рухаються на північ-північний схід приблизно на сім сантиметрів на рік.

Цього достатньо, щоб назвати Австралію континентальним масивом суші, що рухається найшвидше на Землі, пише Science Blog.

Сім сантиметрів здаються незначною величиною, доки їх не порівняти з іншим повільним процесом: нігті на пальцях ростуть у середньому на 3,47 міліметра на місяць, або близько 4,2 сантиметра на рік. Тобто австралійська плита рухається приблизно в 1,7 раза швидше. Обидва процеси непомітні в даний момент і стають очевидними лише з часом.

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Як вимірюють такий повільний рух

Тектонічні плити рухаються з різною швидкістю – від менше сантиметра на рік до понад 10 сантиметрів у окремих океанічних плит. Австралія виділяється саме як найшвидший континентальний масив, а не найшвидша ділянка літосфери взагалі.

Згідно з недавнім сейсмічним дослідженням, рух становить близько семи сантиметрів на рік у напрямку північ-північний схід.

Постійні супутникові станції по всій Австралії роками фіксують своє положення. Окреме вимірювання містить похибку, але тисячі спостережень виявляють чітку закономірність: станції у внутрішній частині континенту рухаються разом в одному напрямку, а дрібніші коливання – від землетрусів, осідання ґрунту або сезонних змін рівня ґрунтових вод – можна відокремити від цього загального тектонічного руху.

Координатам довелося "наздоганяти" континент

Це не просто науковий факт. Попередня система координат Австралії закріплювала місця розташування станом на початок 1994 року, але земля продовжувала рухатися.

До 2020 року різниця між старими координатами та сучасною системою відліку зросла до 1,8 метра – це стало важливим для будівництва, точного землеробства та будь-яких систем на основі супутникової навігації.

У відповідь Австралія запровадила нову систему GDA2020, прив’язану до положення континенту на початок 2020 року, а також розробила систему відліку, що враховує подальший рух плити.

Зіткнення з Південно-Східною Азією вже відбувається

Австралійська плита – це не тільки сам континент, а й навколишня океанічна літосфера.

Північні та східні околиці плити – складна зона: біля Яванського жолоба океанічна кора Австралії заходить під регіон Сунда, біля Тимору та дуги Банда континентальний матеріал уже досяг межі, а в Новій Гвінеї континентальна літосфера стикається з мозаїкою дрібних плит.

Це вже спричиняє землетруси, підняття гір і вулканічну активність у регіоні – тобто зіткнення з Південно-Східною Азією не є гіпотезою, а процесом, що триває.

Куди рухається Австралія далі

Австралія та Антарктида колись були єдиним цілим у складі Гондвани, але розділилися, і близько 45 мільйонів років тому рух Австралії на північ прискорився. Однак нинішню швидкість не можна просто продовжити на сотні мільйонів років уперед – рух плит змінюється у міру зіткнень континентів і появи нових зон субдукції.

Згідно з дослідженням 2022 року, опублікованим у National Science Review, через 200–300 мільйонів років частина континентів може об’єднатися в новий суперконтинент, який називають Амазією – за цим сценарієм Тихий океан закривається, а Австралія стає частиною зростаючого азіатського масиву суші.

Однак це не єдина гіпотеза: інші моделі передбачають закриття Атлантики або інші конфігурації майбутніх континентів, відомі як Пангея Проксіма, Новопангея або Ауріка.

Такі моделі на сотні мільйонів років уперед – не прогнози, а лише фізично обґрунтовані сценарії, що показують, як могли б відбуватися подібні процеси. З упевненістю можна сказати одне: тектоніка плит продовжує діяти, а нинішнє розташування континентів не залишиться незмінним назавжди.

Зі швидкістю сім сантиметрів на рік континент просувається на 700 кілометрів за десять мільйонів років – так непомітний рух з часом змінює обличчя планети.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ель-Ніньйо не був настільки сильним щонайменше 1000 років.

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