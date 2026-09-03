Росія представила 'новий' автомат для сцецназу (фото)

Новинка побудована на базі добре відомого росіянами АК-12.

Компанія "Калашников" представила макет 5,45-мм автомата АК-12+. Новинку показали в межах XI Східного економічного форуму, повідомив російський концерн.

Росіяни позиціонують АК-12+ як "найновіший автомат", однак це виглядає скоріше як видача бажаного за дійсне, адже фактично йдеться про нову версію АК-12, перший дослідний зразок якого був створений "Калашниковим" ще у 2011 році. При цьому сам АК-12 фактично є глибокою модернізацією розробленого у СРСР автомата АК-74М.

Водночас АК-12+ має доволі багато відмінностей від базової модифікації. За словами російської сторони, зміни дозволили покращити купчастість автомата АК-12. Комплекс також оснастили сучасними оптико-електронними прицілами для більш точної стрільби як удень, так і вночі.

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В конструкцію АК-12+ росіяни внесли такі покращення:

змінили конструкцію ствола, збільшивши товщину стінки;

виключили ствольну арматуру для кріплення антабки, гранатомета та штик-ножа;

збільшили контур газової камери;

встановили подовжене ців’я;

виконали різьблення в дуловій частині ствола для встановлення змінного щілинного полум’ягасника та дулового гальма-компенсатора;

змінили прицільні пристосування.

Судячи із повідомлень профільних джерел, АК-12+ не замислювався як масова модифікація. Удосконалений автомат призначений насамперед для спецназу. Зараз РФ налагоджує серійне виробництво перспективного стрілецького комплексу.

Нова стрілецька зброя Росії – інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що "Калашников" провів модернізацію 7,62-мм автомата АК-308, який уперше представили у 2018 році. Оновлену версію, що отримала позначення АК-308 зразка 2025 року, планували запустити у виробництво після завершення кваліфікаційних випробувань.

Повідомлялося також, що "Калашников" створив дві нові версії автомата АК-12 – компактну та укорочену модифікації. Укорочена версія отримала позначення АК-12К, тоді як малогабаритна дістала назву АК-12СК. Обидва автомати розроблені під патрон 5,45×39 мм.

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