РФ знищила депо та відділення 'Нової пошти' в Дніпрі: є жертви

Один працівник компанії загинув, ще п'ятеро отримали осколкові поранення.

Ворожа ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок атаки загинув один працівник, ще п'ятеро отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

"Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості", - зазначили в пресслужбі та додали, що ліквідація наслідків удару триває.

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В компанії заявили, що детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

Там також розповіли, що для мінімізації можливих затримок в доставці резервна логістична схема вже запущена.

Інші удари по об’єктах "Нової пошти"

31 серпня російська окупаційна армія завдала дронового удару по інноваційному терміналу "Нової пошти" в Одесі. Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія.

В компанії наголосили, що це було обладнання європейського стандарту відновленню не підлягає.

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