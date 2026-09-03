Рідкий метал ледь не знищив ноутбук: проблему виявили лише через 3 роки

Рідкий метал, який використовувався для охолодження в ігровому ноутбуці ASUS, пошкодив компоненти та спричинив перегрів.

Власник ігрового ноутбука зіткнувся з серйозною проблемою лише через кілька років після придбання пристрою. Причиною стали не перегрів, зношення процесора чи несправність системи охолодження, а сам рідкий метал, який використовувався для відведення тепла від CPU, пише PCWPlus.hu.

Користувач Reddit під ніком Nicknickmeetnick розповів, що купив ASUS ROG Zephyrus M16 на початку 2023 року. Пристрій майже не використовувався для ігор і не зазнавав значних навантажень – йдеться про звичайну повсякденну експлуатацію. Однак з часом ноутбук почав регулярно перегріватися та перезавантажуватися.

Коли власник розібрав ноутбук, щоб замінити термопасту, він виявив несподіване джерело проблеми. Рідкий метал, який ASUS використовує для охолодження, почав пошкоджувати поверхню теплорозподільної кришки процесора. Імовірно, пошкодження виникли через хімічні добавки, які виробник додає до складу, щоб матеріал не розтікався по платі.

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Для очищення процесора довелося використати велику кількість ватних паличок та ізопропіловий спирт. Після видалення рідкого металу власник тимчасово наніс звичайну термопасту. За його словами, продуктивність в іграх різко зросла – в окремих іграх частота кадрів збільшилася майже втричі.

Сама по собі технологія рідкого металу забезпечує значно ефективніший відвід тепла порівняно з традиційною термопастою. При цьому вона має серйозний недолік: матеріал проводить електрику. Тому навіть невелика крапля, що потрапила не туди, може спричинити коротке замикання та вивести дорогу електроніку з ладу.

Зазначається, що це не поодинокий випадок – на Reddit періодично з’являються повідомлення власників ігрових ноутбуків ASUS про проблеми, пов’язані з рідким металом та його нанесенням на виробництві.

Виникає закономірне запитання: якщо рідкий метал здатний призвести до таких наслідків, чому виробники потужних ноутбуків не переходять на безпечніші рішення, такі як PTM7950? Редакція PCWPlus зазначає, що одне з можливих пояснень – економія на виробництві. При оптових закупівлях рідкий метал обходиться дешевше, ніж якісна термопаста.

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