Податкова готує нові правила для бізнесу, який постраждав від російських атак

ДПС планує враховувати наслідки обстрілів під час оцінки податкових ризиків.

Державна податкова служба підготувала комплекс заходів, які мають спростити адміністрування податків для підприємств, що зазнали пошкоджень або втрат через російські обстріли.

Як повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух, йдеться, зокрема, про врахування наслідків атак під час оцінки податкових ризиків, мінімізацію перевірок та відмову від повторного витребування документів.

"Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу. Низка заходів, які б мали допомогти бізнесу, потребують законодавчого врегулювання. Але ми в ДПС вже сьогодні, щоб не втрачати час, підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав", – зазначила в. о. голови ДПС.

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За її словами, у системах податкової планують сформувати окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження. Для них буде встановлена спеціальна позначка – "суб’єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ".

Інформацію для формування такого переліку планують отримувати, зокрема, від ДСНС, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, правоохоронців та з державних реєстрів. Це має дозволити бізнесу не подавати до податкової документи, які вже є в розпорядженні держави.

Окремо ДПС планує враховувати наслідки обстрілів під час оцінки податкових ризиків. Зокрема, падіння оборотів, прибутковості чи податкового навантаження саме по собі не повинно автоматично ставати підставою для запиту від податкової або перевірки. Спочатку мають з’ясувати причини таких змін та перевірити, чи пов’язані вони з наслідками війни.

Податковий контроль щодо постраждалого бізнесу обіцяють проводити лише за наявності реальних ризиків. При цьому статус постраждалого підприємства не означатиме повного звільнення від перевірок.

Також у ДПС обіцяють мінімізувати паперову бюрократію. Основним каналом взаємодії з постраждалими платниками має стати Електронний кабінет.

Окремо передбачений підхід до податкового боргу. Якщо у постраждалого підприємства виникне борг, ДПС має невідкладно повідомити про це платника. Водночас наявність боргу не позбавлятиме підприємство статусу постраждалого, хоча передбачені законом процедури його погашення залишатимуться чинними.

Для підприємств, які зазнали критичних руйнувань, планують запровадити персональний супровід. За такими платниками можуть закріплювати відповідальних працівників ДПС, а також залучати Офіси податкових консультантів.

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