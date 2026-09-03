Новий ультиматум: Лавров відзначився гучною заявою про завершення війни

У Москві вимагають, щоб під час можливого мирного врегулювання врахували захоплені українські території.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення бойових дій лише на нинішній лінії фронту. Він також звинуватив Україну та Захід у нібито прагненні "заморозити" війну й заявив, що будь-яке мирне врегулювання має враховувати територіальні захоплення Росії. Про це Лавров заявив під час виступу на Східному економічному форумі, повідомляють російські пропагандистські медіа.

За словами російського міністра, Москва нібито вважає неприйнятним сценарій, за якого бойові дії просто припиняться, а нинішня лінія зіткнення залишиться без подальших змін.

Лавров заявив, що Україна та західні держави нібито хочуть не завершити війну, а лише "заморозити" її, зберігши, за його словами, загрозу для Росії:

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"Вони прагнуть не врегулювати його, а заморозити, зберігаючи цю загрозу на наших кордонах".

Водночас Лавров фактично пов’язав можливість припинення війни з необхідністю врахування російських територіальних захоплень. Він заявив, що жодні "реалії на місцях" не можна ігнорувати під час переговорів, маючи на увазі окуповані Росією українські території.

Російський міністр також заявив, що Москва не погодиться просто зупинити бойові дії на нинішніх позиціях.

"Якби ми зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б знецінити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм", – сказав Лавров.

Пояснюючи позицію Москви, Лавров використав традиційні для російської пропаганди звинувачення України в "нацизмі". Він заявив, що погодження на замороження війни із збереженням чинної української влади нібито означало б "зелене світло відродженню нацизму".

Також глава російського МЗС заявив, що принципи, на основі яких Росія раніше визнавала незалежність України, нібито були "викинуті на смітник".

Інші заяви Лаврова

Як повідомляв УНІАН, раніше Лавров звинуватив США у підтримці України і поскаржився на те, що Вашингтон не відповідає на запити Москви.

"У західній пресі періодично з’являються витоки інформації про те, як саме адміністрація Трампа, яка оголосила українську кризу війною Байдена, допомагає Україні новими фінансовими асигнуваннями, озброєнням, наданням розвідувальних даних тощо", – сказав Лавров.

Він також додав, що за останні кілька місяців таких випадків було "три або чотири". Також Лавров заявив, що коли зʼявляється така інформація, Кремль звертається до Держдепартаменту США через дипломатичні канали і просить підтвердити цю інформацію.

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