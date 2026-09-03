Смартфон навчили виявляти приховані камери за 5 секунд: як це працює

Пристрій підключається до смартфона та використовує штучний інтелект для аналізу відбиття світла від поверхні.

Корейські інженери розробили компактний пристрій SweepLED, який виявляє приховані камери всього за кілька секунд. Пристрій підключається до смартфона і використовує штучний інтелект для аналізу відбиття світла від поверхні, пише hvg.hu.

Більшість портативних детекторів прихованих камер працюють за простим принципом: світло спрямовують на предмети й шукають яскраве відбиття. Проблема в тому, що скло, метал і глянцевий пластик теж відбивають світло, ускладнюючи виявлення справжнього обладнання для стеження.

SweepLED використовує інший підхід: камера смартфона залишається нерухомою, а світлодіоди по черзі підсвічують навколишні предмети, після чого система аналізує відбите світло. Якщо відбиття відрізняється від звичайного – наприклад, світло характерним чином відбивається від поверхні об’єктива камери, – пристрій повідомляє про можливу наявність прихованої камери.

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За даними дослідників, пристрій здатний виявляти приховані камери у 94% випадків, причому на обробку зображення йде близько 5 секунд. Поки що мова йде лише про прототип, який випробували на 30 різних об’єктах.

Нещодавнє дослідження Університетського коледжу Лондона показало, що користувачі побутових детекторів прихованих камер під час тестів не змогли виявити понад 60% пристроїв.

Керівник команди розробників Джун Хан зазначає, що такий гаджет стане додатковим рівнем безпеки навіть для людей без спеціальних знань. Користувачеві не доведеться самостійно шукати підозрілі пристрої – основну роботу бере на себе система аналізу зображення.

Поки що SweepLED потребує подальшого доопрацювання, але його потенційна ціна виглядає особливо цікаво. Дослідники оцінюють виробничі витрати приблизно в $7, що демонструє потенціал розвитку цієї технології як недорогого інструменту виявлення.

Раніше експерти перелічили 5 способів перевірити, чи не стежать за вами через веб-камеру. Хакери здатні отримати віддалений доступ до камери та використовувати її для стеження без відома власника: це явище відоме як Camfecting.

УНІАН розповідав, чи можна стежити за людиною через камеру телефону і як це перевірити.

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