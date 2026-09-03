Гібридна війна Путіна проти Європи - це не відчай, - оглядач The Telegraph розкрив суть

Таємні атаки – це далеко не тактика останнього шансу. Кремль вже давно розглядає саботаж як засіб, рівноцінний бойовим діям на передовій.

Гібридна війна проти Заходу є продуманою стратегією Кремля, а не ознакою відчаю російського диктатора Володимира Путіна через проблеми на фронті в Україні.

Як вважає оглядач із питань зовнішньої політики The Telegraph Кон Кофлін, Москва розглядає диверсії, кібератаки та інші приховані операції як повноцінний інструмент сучасної війни. Автор зазначив, що після інциденту з безпілотниками в аеропорту Лейпцига могла скластися думка, нібито Росія вдається до подібних методів через нездатність досягти своїх цілей за допомогою звичайної зброї. Однак така оцінка, на думку автора, є помилковою.

Кофлін зазначив, що ціллю трьох російських дронів в аеропорту Лейпцига був український вантажний літак, який використовується для перевезення військових вантажів. Сам аеропорт має значення для військової логістики НАТО та Німеччини. На думку автора, атаки на логістичні ланцюги супротивника вже давно є частиною військової стратегії.

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Оглядач зазначив, що Москва почала активно використовувати нетрадиційні методи задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Так, у 2013 році російський начальник Генштабу Валерій Герасимов виклав погляди на характер сучасних конфліктів, наголосивши на необхідності поєднання традиційних військових дій із "військовими засобами прихованого характеру".

Так звана "доктрина Герасимова" передбачає використання широкого спектру інструментів – від кібератак та інформаційних кампаній до прихованих операцій і військової сили.

Одним із прикладів такого підходу став російський напад на Грузію у 2008 році. Перед початком військової операції Росія атакувала грузинську інтернет- та енергетичну інфраструктуру.

У 2014 році Москва застосувала подібну тактику під час захоплення Криму. Російські військовослужбовці без розпізнавальних знаків, яких згодом стали називати "зеленими чоловічками", зайняли ключові об’єкти на півострові. Це дозволило Кремлю деякий час заперечувати пряму участь у захопленні півострова.

Відтоді, зазначив автор, спектр російських нетрадиційних операцій розширився. Серед найвідоміших прикладів – отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері у 2018 році, а також подальші підозри щодо російських диверсійних операцій у Європі.

Заходу потрібна ефективна відповідь

На думку Кофліна, якщо РФ продовжить розглядати гібридну війну як один з основних інструментів майбутніх конфліктів, Заходу потрібно розробити більш ефективну систему стримування.

Автор вважає, що саме демонстрація реальних наслідків може змусити Кремль відмовитися від нових атак.

При цьому російські операції можуть ставати дедалі прихованішими. У разі загроз з боку Москви європейським військовим об’єктам автор припускає, що Росія швидше вдасться до кібератак або диверсій, які складніше безпосередньо пов’язати з Кремлем, ніж до відкритих ракетних ударів.

У підсумку, йдеться в публікації, Захід повинен домогтися ситуації, за якої застосування гібридної війни нестиме для Росії набагато більші ризики та витрати, ніж для її супротивників.

Російські диверсії в Європі

Як повідомляв УНІА, західні ЗМІ писали, що російська кампанія диверсій та гібридних атак у Європі може призвести до небезпечного прорахунку і, як наслідок, до ескалації між Росією та НАТО.

Однак російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні, але хоче продовжувати операції нижче порогу відкритої війни, вважають у західних спецслужбах.

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