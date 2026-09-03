Морські дрони атакували порт в Сочі: здійнявся густий дим (відео)

У районі морського порту Сочі очевидці зафіксували два осередки диму. Російські моніторингові канали заявили про вибух.

У четвер, 3 вересня, над морським портом Сочі в Краснодарському краї Росії здійнявся дим. Перед цим місцеві жителі та моніторингові канали повідомляли про атаку безекіпажних катерів.

Як свідчить OSINT-аналіз Astra, кадри очевидців показують дим саме в районі морського порту Сочі. Пізніше з’явилася інформація, що до берегів міста дістався безекіпажний катер, який вибухнув безпосередньо в порту. Наразі незалежного підтвердження характеру пошкоджень немає.

Особливу увагу привертає те, що в цій частині порту, згідно із супутниковими знімками за 2024 рік, раніше був пришвартований військовий корабель. Водночас невідомо, чи перебував він там у момент атаки.

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Тим часом у Росії повідомили і про інший інцидент із безпілотником. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в селі Велике Буньково Богородського району безпілотник влучив у територію заводу, після чого там спалахнула пожежа, пише російська служба BBC.

Назву підприємства російський чиновник не уточнив. За відкритими даними, у Великому Бунькові розташовані завод склотари та підприємство з виробництва керамічних виробів. Крім того, у цьому районі є кілька військових полігонів.

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські далекобійні удари по території Росії дедалі сильніше впливають на економіку та повсякденне життя країни, однак поки не призводять до помітного падіння підтримки війни. Ба більше, така тактика потенційно може посилити позиції Кремля, переконуючи росіян у тому, що країна нібито зазнала екзистенційної загрози.

Також ми розповідали, що українські удари по нафтопереробних заводах і терміналах на чорноморському узбережжі Росії знизили туристичний потік на понад 10%. Навіть Володимир Путін значно рідше відвідує свою резиденцію в Сочі, тоді як пересічні росіяни продовжують приїжджати, поєднуючи відпочинок із реаліями війни.

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