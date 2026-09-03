Нова банкнота у 2000 гривень надійде в обіг вже завтра: у чому її особливості

Банкнота містить більше 20 елементів захисту.

Національний банк України вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2 000 гривень завтра, 4 вересня, повідомила пресслужба регулятора.

Нацбанк презентував нову банкноту за два місяці до її дати введення в обіг, щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування), а громадянам та бізнесу – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

Нова купюра виконана у фіолетово-синіх та рожевих тонах. На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса та його підпис.

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Введення в обіг банкноти нового номіналу регулятор пояснив зміною економіки, зокрема доходів, цін, обсягу готівки в обігу, а також поведінки населення. З часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції – вдвічі.

"Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 грн", – пояснюють в НБУ.

Нова купюра продовжує сучасний банкнотний ряд, концепція її дизайну та система захисту в цілому відповідають модифікованим банкнотам номіналом 100, 200, 500, 1 000 гривень зразків 2014–2019 років. Вона має понад 20 елементів захисту.

Слід зазначити, що це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну захисну стрічку AnimaTM Colour – поліхромну та анімовану. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміни зображення – тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року.

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10 липня Нацбанк повідомив про введення в обіг нової банкноти найвищого номіналу. Дата введення в обіг купюри в 2000 гривень, 4 вересня, була обрана не випадково – це день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса, портрет якого зображено на банкноті.

За даними НБУ, найчастіше в Україні підробляють банкноти номіналом 500 гривень. На другому місці з великим відривом – 200 гривень. Загалом рівень підроблення банкнот за результатами 2025 року знизився втричі.

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