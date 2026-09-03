Дефіцит ракет для F-16: експерт пояснив, чому виникла проблема та як її вирішувати

Україні зараз необхідно домовлятися з партнерами, щоб нам надавали ракети до F-16, або прискорювати процес закупівлі шведських винищувачів Gripen.

Українські пілоти F-16 стикаються з серйозним дефіцитом ракет класу "повітря-повітря" та використовують вбудовані гармати винищувачів, тому що зараз активно залучається авіація для перехоплення реактивних дронів.

Тому українська дипломатія повинна активізуватися щодо перемовин про постачання цього класу ракет. Про це в коментарі УНІАН сказав Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві.

"Чому у нас не вистачає ракет до F-16? Тому що ми використовуємо зараз активно авіацію для перехоплення реактивних "Шахедів". Відповідно, це спонукало до виснаження ресурсів. Тому що ворог і робив на це ставку. Якщо казати про гармату M61 Vulcan, то вона використовується періодично повітряними силами на базі F-16 для протидії таким загрозам", - сказав він.

Відео дня

Тому, за словами експерта, головна задача нашої дипломатії – перемовини з європейськими країнами, які експлуатують літаки F-16, F-35 і використовують американську зброю, для того, щоб отримувати більше таких ракет і, відповідно, спонукати західних партнерів до збільшення обсягів виробництва.

"Стосовно, наприклад, пошуку інших ракет, які ми адаптуємо під крило F-16, - це майже нереальний процес, тому що є, умовно, технічне обмеження. Американці, навпаки, просувають більше своїх ракет під свої літаки, і не будуть надавати можливість експлуатації інших. Хоча, знову-таки, є приклад Туреччини, яка використовує власні ракети класу "повітря-повітря" або "повітря-поверхня" для F-16. Це відбулося по ліцензії. У Польщі, до прикладу, також є ліцензія на модернізацію обслуговування літаків F-16, і вони можуть там різні цікаві речі теж робити", - розповів Храпчинський.

Україні ж, як продовжив експерт, необхідно домовлятися з партнерами, щоб нам надавали ракети до F-16, або прискорювати процес закупівлі шведських винищувачів Gripen.

"Тому що ми тоді отримаємо європейський літак з доступом до європейських ракет класу МІСА (багатоцільова ракета класу "повітря-повітря" та "земля-повітря" - УНІАН)", - зауважив експерт.

Говорячи про те, чи може подібна ситуація з дефіцитом ракет виникнути, коли ми будемо активно застосовувати Gripen та Mirage, Храпчинський наголосив, що потрібно вже сьогодні домовлятися про збільшення обсягів їх виробництва.

"Ми ж не завтра отримаємо ці літаки. Відповідно, вже зараз треба казати про збільшення обсягів виробництва ракет такого класу для того, щоб покращити спроможності", - підсумував він.

Дефіцит ракет до F-16 в Україні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна експлуатує F-16 з літа 2024 року. Винищувачі F-16 стали важливою частиною багаторівневої ППО України: вони перехоплюють російські дрони та крилаті ракети, а також здатні протистояти російській бойовій авіації.

F-16 в основному озброєний ракетою середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) та ракетою меншої дальності AIM-9 Sidewinder. Саме цих ракет тепер і не вистачає – вони стали товаром, доступність якого визначає, як проходить бойовий виліт.

За нестачі ракет пілоти застосовують бортову гармату, але це набагато ризикованіша тактика – особливо проти малих, повільних цілей і в нічний час. У травні 2025 року українські Повітряні сили повідомляли, що пілот F-16 знищив три цілі з гармати, перш ніж аварійна ситуація змусила його катапультуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: