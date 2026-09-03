Замовні вбивства за гроші від ФСБ: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини у Києві (відео)

На відео СБУ людина схожа на Каплунова зізнається, що його вербували представники ФСБ РФ.

Викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони України із спецслужбами РФ, котрий отримав завдання на ліквідацію військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не вказано прізвище цього військового. В той же час раніше повідомлялося, що СБУ затримувала заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степана Каплунова за нібито співпрацю з ФСБ.

Також йдеться в повідомленні СБУ, що військовий мав підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну на День незалежності.

Відео дня

"Було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ із спецслужбами РФ. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну", - повідомляє СБУ.

Також сказано, що цей військовий в межах спілкування з представниками спецслужб РФ "отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду".

В СБУ зазначають, що військовий визнав факт контактів із ФСБ РФ та надав СБУ відповідну інформацію, що дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину.

Служба безпеки задокументувала у телефоні фігуранта його листування із представником СБУ.

У відео, яке продемонструвала СБУ, людина, схожа на Каплунова, зізнається, що його вербували представники ФСБ РФ. Також продемонстровано переписку.

В повідомленні сказано, що в той час, як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини.

Стрілянина в Києві - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів, що 23 серпня його підзахисного Степана Каплунова "було викрадено", його заштовхали в автомобіль і відвезли у невідомому напрямку.

За його словами, у ніч на 2 вересня працівники СБУ приїхали на квартиру Каплунова і "привезли його туди для того, щоб провести там невідкладний обшук, невідкладну слідчу дію, обшук у його присутності".

При цьому, як стверджує адвокат, на цій квартирі "певним чином очікували їх працівники Головного управління розвідки, які підняли тривогу і сюди почали з’їжджатися побратими". І по них нібито саме працівники СБУ відкрили стрілянину.

Заступник командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Каплунов в інтерв’ю "Радіо НВ" розповів, що його викрали невідомі, які представилися поліцейськими, а згодом утримували на двох об’єктах без зв’язку із зовнішнім світом.

За його словами, 23 серпня його схопили біля будинку, де він жив. Невідомі повалили чоловіка на землю, одягли кайданки та посадили до чорного автомобіля BMW.

Загалом, стверджує Каплунов, його утримували на двох об’єктах – близько п’яти днів на одному та ще приблизно чотири доби на іншому. Найінтенсивніше його допитували протягом перших двох днів.

За словами заступника командира РДК, йому закидали нібито комунікацію з представниками ФСБ Росії. Зокрема, стверджувалося, що він мав такі контакти, але нібито передав їх своєму безпосередньому керівнику Дмитру Іванову.

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