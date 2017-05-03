Українці вважають більшість своїх співгромадян нечесними, непорядними людьми - соціолог

Більшість українців вважають більшість інших нечесними, непорядними людьми, хоча насправді це так не є, адже таке суспільство просто не могло б існувати. Про це в інтерв’ю Saiup.org.ua розповів заступник директора Інституту соціології НАН України, професор Євген Головаха.

Але, зауважив він, через те, що більшість так вважає, ми перебуваємо в стані розгубленості, зневіри, у стані соціальної аномії, безнормності.

За словами Головахи, і наше академічне середовище є органічною частиною суспільства – всі проблеми, які є в суспільстві загалом, мають безпосереднє відношення і до сфери освіти і науки. Можливо, навіть, тут картина ще гірша, ніж по суспільству в цілому. Освіта і наука – це одна з найбільш проблемних сфер після чиновництва.

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«Буває так, що люди, які мають все, хочуть ще й наукове звання, хоча вони не є науковцями. Це залишкова радянська традиція, тому що наукове звання – як титул, ним можна прикритися. Деякі і герби собі зробили, розуміючи, що вони без регалій нічого не варті», – сказав він.

За словами професора, так руйнувалася і наука, і освіта: сам – доктор наук і професор, діти – в найпрестижніших університетах «вчаться», в яких вони можуть не з’являтися роками.