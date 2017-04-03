Українці обрали найважливіші новини часів незалежності

18:16, 03 квітня 2017
Суспільство
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Проголошення незалежності України, анексія Криму і вибори першого президента — саме ці новини визнали найважливішими прості українці.

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В рамках проекту Музей новин 30 експертів з різних областей визначили 100 найбільш важливих новин сучасної України. Під час роботи експозиції відвідувачі також могли голосувати і створили власний рейтинг. Опитування тривало 22 дні, участь у ньому взяли понад 2700 осіб з усіх регіонів України. Виявилося, що важливі новини для експертів і пересічних українців значно відрізняються.

Перше місце в рейтингу експертів зайняла анексія Криму 18 березня 2014 року. На другому місці — 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» розігнали протестувальників на Майдані. Почалася Революція гідності. Замикає топ-3 новину про розстріли на Інститутській і втеча Віктора Януковича в Крим.

Проголошення незалежності України, анексія Криму і вибори першого президента — саме ці новини визнали найважливішими прості українці.

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«Ми хотіли почути думку своїх відвідувачів. Тому в Залі 100 новин всі бажаючі могли проголосувати і створити свій рейтинг новин за 26 років історії сучасної України, — розповідає організатор проекту, генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко. — Мій особистий вибір збігся з версією гостей музею. Я до сих пір пам'ятаю 24 серпня 1991 року: я тоді був в будівлі Верховної Ради і передавав агентству Reuters інформацію про голосування в парламенті».

У першу десятку також потрапили дві події, що відбулися в 2000 році: зупинка Чорнобильської АЕС (4 місце) і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе (5 місце). Цікаво, що в рейтингу експертів новина про Гонгадзе зайняла лише 9 місце, а Чорнобиль і зовсім не потрапив в топ-10. Новини про перші насильницькі смерті під час Революції гідності і жорстокий розгін протестувальників на Майдані зайняли 6-е і 9-е місця у голосуванні українців, і відповідно 7-ю і 2-ю позиції в експертному рейтингу.

Важливість перемоги Джамали на «Євробаченні» (7 місце) та проведення у Києві фіналу чемпіонату «Євро-2012» (10 місце) високо оцінили тільки відвідувачі виставки.

«Такі відмінності в рейтингах свідчать про те, що прості українці в державі, яка не здобуло значних перемог ні в політиці, ні в економіці, хочуть асоціювати своє життя хоч з якимось успіхом. Для нас цим успіхом у тому числі стали спорт і музика. Також це доводить, що в українському суспільстві є такий собі банальний націоналізм. Це не стосується теми Бандери, УПА і так далі. Він виражається не в політичних програмах або події, а в ось таких неполітичних перемогах. Адже простим людям дуже потрібно відчувати гордість», — каже історик Ярослав Грицак.

З повним списком 100 найголовніших новин України можна ознайомитися тут.

Музей новин, присвячений 20-річчю ТСН, став першим в Україні виставковим проектом про виробництво новин і їх вплив на суспільство. А також першою спробою подивитися на те, які новини окреслили історію України. З початку роботи виставки екскурсоводи «Мистецького Арсеналу» провели понад 500 екскурсій. Всього за три тижні роботи виставку відвідало майже 100 тисяч осіб.

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Теги: #Музей новин