18 днів роботи одномовного сайту "Євробачення" коштують майже 100 тисяч гривень - Prozorro

Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала угоду на суму 97,5 тисяч гривень з ФОП «Дунюшкін» на «креативне обслуговування» офіційного веб-порталу «Євробачення» eurovision.ua. Така інформація міститься на ProZorro, передає Радіо Свобода.

Відповідно до угоди, укладеної 2 травня, креативне обслуговування включає: підготовку новинного контенту для сайту, фотозйомку й обробку фотографій, «будь-які інші додаткові послуги», які можуть узгоджуватися сторонами додатково.

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Незважаючи на те, що угода укладена 2 травня, строк дій договору визначений як 26 квітня – 20 травня 2017 року.

Умовами договору передбачена передплата у розмірі 80% від вартості послуг.

Офіційний веб-портал «Євробачення» eurovision.ua містить інформацію для гостей столиці України єдиною мовою – українською.

Нагадаємо, за даними з Prozorro, ведучі "Євробачення" Олександр Скічко, Тімур Мірошніченко та Володимир Остапчук будуть вбрані у костюми загальною вартістю 894 тисячі гривень. У кожного з ведучих - по сім костюмів. Зокрема, два костюми українського бренду Lake Studio коштують 140 тисяч гривень (піджаки оцінили у 47 тисяч гривень, а штани — у 23 тисячі), ще три костюми від дизайнера Elena Burenina — 150 тисяч.

Перший півфінал Євробачення-2017 відбувся 9 травня, другий відбудеться 11 травня, фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр.