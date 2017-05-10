Слова подяки та пророчий сон про Євробачення: фіналісти конкурсу дали прес-конференцію (відео)

Після оголошення результатів представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії відвідали свою першу прес-конференцію у статусі фіналістів Євробачення-2017.

Як повідомляє ТСН, основним лейтмотивом від артистів була безмежна подяка глядачам, котрі віддали за них свої голоси. До слова, фіналістів визначали за сумою балів від членів національного журі держав та голосування публіки.

У гурту-представника Молдови Sunstroke project журналіст запитав, чи зателефонували хлопці своїм мамам після проходження до фіналу. На це вони зазначили, що обов'язково спробують це зробити.

Оригінальна представниця Азербайджану Dihaj подякувала за розуміння свого номера та постановки.

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Кася Мось із Польщі ствердила: "Фінляндія, Латвія – я вас люблю", маючи на увазі конкурсантів із цих країн. Цим артистка висловила свою симпатію до їхніх номерів та додала, що вони також достойні фіналу.

Самобутній Сальвадор Собрал з Португалії підкреслив: відчуття від потрапляння до фіналу "Євробачення-2017" - чудові.

"Люди зрозуміли пісню, тексту вони не розуміли, але це показує, що музика – міжнародна мова. Коли я співаю від серця, коли це не пластикове – люди відчують це", - наголосив хлопець.

При цьому, важливою темою, котру висвітлив представник Португалії стали права біженців. Сальвадор прийшов на прес-конференцію у тематичному світшоті та зірвав оплески своєю промовою-поясненням такого кроку.

Арцвік з Вірменії пообіцяла: "Зроблю все можливе, аби полетіти так високо, як зможу". Очевидно така метафора стосувалася назви її композиції Fly with me (Полетіли зі мною).

Наймолодший конкурсант, 17-річний Ісайя із Австралії, чітко дав відповідь на питання, що його країна робитиме у разі виграшу при неможливості прийняти конкурс у себе через правила.

"Якщо Австралія виграє, ми оберемо країну, де можна провести "Євробачення". Обрання мене для представлення Австралії тут стало мрією, яка збулася. І тепер я у фіналі. Дякую", - сказав він.

Ховіг із Кіпру засипав словами вдячності свою команду та фанів та назвав перебування його країни у фіналі – досягненням.

Представниця Бельгії, Бланш, від хвилювання доволі переривчасто відповідала на запитання преси. При чому, емоції захлиснули дівчину як під час виконання пісні, так і під час конференції.

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"Нас назвали останніми, ми дуже хвилювалися та навіть налаштовували себе, що відсутність нас у фіналі це – вже не так погано. Але ми дуже щасливі", - зізналася вона та сказала, що не може повністю відповісти на це питання. Дівчина вибачилася, а зала підтримала її гучними оплесками.

Демі із Греції підкреслила: у разі виграшу, її країна в силах провести у себе "Євробачення-2018", оскільки, за її словами, "ми все можемо".

Один із фаворитів букмекерів, Робін Бенгтссон на доволі провокативне запитання: як він вважає, хто переможе – Швеція чи Італія (на котру також "ставлять") – ствердив наступне.

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"Думаю, є багато достойних пісень, не лише від конкурсанта з Італії. Наразі я насолоджуюсь цим шляхом і хочу побачити, як далеко заїду", - підсумував артист.

Представниці Вірменії, Арцвік, виявляється наснився пророчий сон щодо участі у "Євробаченні".

"Мені снилося, що я на сцені "Євробачення". Це збулося. Я щаслива. Це є меседжем моєї пісні: щоб мрії збувалися", - зізналася вона.

Насамкінець, виконавці шляхом жеребкування обрали, у якій з частин фіналу виступлять. Так, Молдова, Азербайджан, Португалія, Польща та Вірменія представлять конкурсні композиції у першій частині, а Греція, Швеція, Австралія, Кіпр та Бельгія – у другій.

Попереду ще другий півфінал "Євробачення-2017", котрий визначить ще десятку фіналістів. А вирішальний етап конкурсу відбудеться 13-го травня на його головній арені – Міжнародному Виставковому Центрі на Лівобережній.