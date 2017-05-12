Представник Болгарії на Євробаченні-2017 пообіцяв у разі перемоги розбити нагороду в Москві (відео)

Фіналіст пісенного конкурсу Євробачення Крістіан Костов заявив в одному з інтерв'ю, що в разі своєї перемоги - розіб'є нагороду Кришталевий мікрофон в Москві. Відповідне відео оприлюднено в YouTube.

"Сподіваюся, що я приїду в Москву з "кришталевим мікрофоном" (нагорода переможця "Євробачення", — ред.) і розіб'ю його на відео.. Сподіваюся воно збере багато переглядів", - заявив Костов на відео.

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У той же час сам співак пізніше заявив, що російські ЗМІ невірно трактували озвучену ним інформацію, передає Depo.ua.

"Звичайно, я не хочу нічого розбивати. Росіяни не дали мені договорити. Це була метафора. Я мав на увазі, що хотів би розділити перемогу зі своєю командою", – розповів Костов журналістам на червоній доріжці. Трохи згодом Крістіан Костов додав, що в захваті від Києва.

Раніше повідомлялося, що представник Болгарії на Євробаченні-2017 виступав в окупованому Криму. Виступ Костова на півострові відбувся 1 червня 2014 року, тобто через кілька місяців після анексії півострова Росією.

Однак, 17-річного представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова, який попався на виступах в окупованому Криму, навряд чи спіткає доля забороненої в Україні Юлії Самойлової. Співак продовжить участь у пісенному конкурсі, так як відвідував півострів ще до прийняття закону про перетин кордону, який сьогодні це забороняє.