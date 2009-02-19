Експерти прогнозують подорожчання нафти до 200 доларів

Експерти Erste Group прогнозують зростання ціни на нафту до 55 дол./бар. у 2009 році й до 200 дол./бар. у довгостроковій перспективі.

Про це йдеться в повідомленні Erste Group, переданому агентству УНІАН.

«Ера дешевої нафти, так чи інакше, добігає свого кінця, оскільки доступні й дешеві ресурси поступово вичерпуються», - заявив аналітик Erste Group Рональд ШТЕФЕРЛЬ на прес-конференції, присвяченій питанням енергетики.

За прогнозами аналітиків Erste Bank, на вірогідність підвищення цін у довгостроковій перспективі вказує велика залежність від державних нафтових груп, а також незначна частина виробництва й резервів приватних компаній.

«Структурні проблеми в нафтовій індустрії викликані тривалою відсутністю рішучих дій, і тепер ми починаємо відчувати на собі її наслідки. Важко спрогнозувати рівень, на якому будуть досягнуті максимальні обсяги видобутку палива, проте залежність від великих покладів нафти й скорочення виробництва в багатьох ключових нафтовидобувних країнах, таких як Мексика, Норвегія, США, говорять самі за себе. «Той факт, що за останні десять років в умовах стрімкого зростання цін загальна видобувна потужність міжнародних нафтових корпорацій скоротилася, говорить про багато», - підкреслив Р.ШТЕФЕРЛЬ.

Позитивним наслідком рекордного рівня цін на нафту минулого року стала глобальна дискусія щодо ресурсної безпеки й переходу на відновлювані джерела енергії. Перехід на альтернативні джерела енергії також сприятиме зміцненню миру, за рахунок зниження ризику виникнення війни за доступ до ресурсів. Проте з падінням цін дискусія знову відступила на задній план.

Аналітики Erste Group указують на те, що чим довше ціна на нафту залишатиметься на рівні 40 дол./бар. і нижче, тим швидше скорочуватиметься пропозиція нафти, оскільки при таких цінах інвестиції й дослідницькі програми будуть відкладені або зовсім скасовані. Зокрема, зараз інвестиції не досягають і 20% від рекомендованого обсягу, необхідного для реалізації програми щодо збільшення видобутку з нинішніх 86 млн. бар. до 125 млн. бар. у 2030 році.

Загалом, експерти Erste Group вважають, що попит знизиться на 1% у 2009 й 2010 роках. Пропозиція за межами ОПЕК знизиться майже на 0,6% у зв`язку зі скороченням видобутку в Росії, Мексиці та Північному морі. Відповідно до прогнозів аналітиків, ОПЕК скоротить видобуток, принаймні, на 2-3 мільйони бар. на день. Можливо, вже на наступній зустрічі в березні ОПЕК ухвалить рішення скоротити видобуток, щонайменше, на 1 млн. бар. на день. Таким чином, видобуток знизиться вже на 5,2 млн. бар., що становить близько 6% від сукупного попиту на нафту. В 2001 році видобуток було скорочено в чотири послідовні етапи на 5 млн. бар. (19% від сукупного видобутку ОПЕК), що викликало зростання ціни, яке тривало впродовж 6 років. Сьогодні скорочення досягає 14,5% від сукупного видобутку ОПЕК, проте варто враховувати те, що поточна економічна криза набагато серйозніша, ніж у 2001 році.

На ринок нафти позитивно вплине збільшення інвестицій у «реальну економіку»

Стабілізація на валютних ринках і зростання інфляції стимулюють збільшення інвестицій у реальні активи. А оскільки співвідношення між зростанням грошових запасів і цін на нафту завжди було позитивним, слід очікувати зростання цін на нафту. В таких умовах інвестиції в продукти, зокрема нафту й золото, принесуть найбільші прибутки.

Водночас, ціна на нафту вже визначатиметься не законами попиту й пропозиції, а олігополією декількох країн, які є головними постачальниками нафти. Оскільки видобуток стає все більш витратним, а пік видобутку для багатьох нафтових родовищ і країн-постачальників залишився позаду, можна очікувати значного підвищення цін на нафту. Тому ціна в 200 доларів за 1 барель нафти буде досягнута через 3-5 років.

Аналітики прогнозують стабілізацію й невелике відновлення в 2009 році, а також привабливе співвідношення можливостей і ризиків

Оскільки попит на нафту сьогодні важко оцінити через вплив низки викривлюючих чинників, аналітики Erste Group прогнозують повільне зростання попиту, водночас при поточному рівні цін співвідношення можливостей і ризиків дуже привабливе. Проте, як тільки світова економіка стабілізується, попит почне стрімко зростати. «Саме тому, я вважаю, що в середньому ціна за 1 барель нафти в 2009 році становитиме 55 доларів, проте як тільки економіка почне відроджуватися, ціна зросте до 70 доларів», - зазначив Р.ШТЕФЕРЛЬ.