У Тернопільській області у сільській церкві розгорілася "священна війна" між патріархатами

На Тернопільщині через релігійний конфлікт зламали замки вхідних дверей храму.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора 15 травня близько 21 год в селі Кинахівці.

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У чергову частину Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від настоятеля церкви Святих апостолів Петра і Павла. Він заявив, що представники громади православної церкви Київського патріархату пошкодили його одяг, зламали замки вхідних дверей та проникли в церкву.

Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що близько 20 години представники релігійної громади Київського патріархату прийшли до сільського храму і, пред’явивши статут про перереєстрацію громади, намагалися увійти всередину для богослужіння. З їх пояснень попередній староста відмовився надавати ключі від дверей церкви, тому вони зламали замок. На вході перепоною став священик Московського патріархату. Його відтіснили.

Після проведення богослужіння конфлікт між представниками конфесій продовжився. Та поліцейські, які прибули на виклик, не допустили порушень правопорядку.

На даний час представники УПЦ КП опечатали храм. В нічну пору забезпечення публічної безпеки та порядку здійснюють працівники поліції.