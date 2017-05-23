Mail.ru Group рекламує українцям браузер для обходу блокувань зі "шпигунським" ПЗ - ЗМІ

У Мережі з'явилася реклама нового браузера «FreeU» (Free Ukraine), який можна завантажити з домену freeu.zone. Реклама таргетує на жителів України, щоб вони могли обходити блокування російських соцмереж і сайтів, пише Inforesist.

Хто стоїть за браузером - невідомо. І хоча вебсайт оформлений у патріотичних українських кольорах, користувачі досить швидко запідозрили, що це російський продукт.

Блогер Дмитро Андрєєв вирішив копнути глибше. І через whois з'ясував, що домен куплений у російського реєстратора nic.ru. IP-адреса домену 79.137.181.1. А це компанія NESSLY HOLDINGS LIMITED.

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Що ж це за компанія? Зареєстрована вона на Кіпрі. У 2012 році придбала 100% в статутному капіталі ТОВ «Однокласники», а через кілька місяців перепродала цю частку іншій кіпрському офшору, ODNOKLASSNIKI HOLDINGS LIMITED. Зараз Однокласники належать російському холдингу Мейл.Ру Груп.

За даними видання Evo.Business, разом з браузером користувача на комп'ютер встановлюється маса додаткових сервісів від Mail.ru. В результаті Мейл.ру отримує доступ до звітів про всім трафіку користувача, а також змінює реєстр операційної системи, що ускладнює видалення програми з допомогою стандартного дєїнсталлятора.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, як впала відвідуваність ВКонтакте і Однокласників після блокування в Україні.