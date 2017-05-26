Миші з'їли: на митниці Сумщини "пояснили", куди поділися 2 тонни горіхів (відео)

У Сумах миші з'їли 2 тонни чищених волоських горіхів, що зберігалися на складах і мали бути відправлені для потреб армії. Доповідь митника на комісії із розподілу конфіскату про неможливість використати продукт для добрих цілей б'є рекорди переглядів у місті, йдеться в сюжеті ТСН.

Із заяви митника переважно сміялися, але доки не побачили масштабів проблеми на власні очі. "Звідти вистрибували цілі сімейства, і таке враження було, ніби їх розводили в цих горіхах. Вгодовані, по них було видно, що вони гарно харчувалися", - розповів учасник громадського фонду Суми Павло Борисов.

За його словами, два роки тому волонтери передали армії 10 тонн конфіскованого митницею сиру – тоді за власні кошти провели експертизу продукції.

Про горіхи, на жаль, дізналися запізно. "Це було б набагато краще, ніж просто їх знищити, і все", - пояснив ідею допомоги військовим він.

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Але через гризунів бульдозер зрівняв із землею горіхи вартістю майже 200 тисяч гривень. Цей процес контролювали і фільмували представники виконавчої служби. "Вони були цвілі і пошкоджені мишами. Продукти харчування, які не мають супровідної документації, підлягають знищенню", - пояснила заступник керівника управління виконавчої служби Сумської області Марина Рудь.

Горіхи вилучили поблизу українсько-російського кордону під час спроби провезти їх поза пунктом пропуску. Документів не було, тому хто власник, звідки товар та якої він якості – дійсно невідомо. "Не було ніяких ні сертифікатів якості, відповідності, ніяких абсолютно", - стверджує керівник управління матеріального забезпечення Сумської митниці Сергій Вакула.

Майже рік горіхи пролежали на складі, доки виконавча служба не вирішила їх утилізувати. Але представник митниці, який раніше розповідав про мишей, тепер каже, горіхи були неушкоджені, а гризуни, мовляв, усім привиділися. "Склади у нас сухі, відповідають санітарним і протипожежним нормам. Це було образно сказано, мишей не було. Це скільки треба мишей, щоб з'їли", - каже Вакула.

За яких умов зберігалися конфісковані горіхи, – пересвідчитись наразі неможливо. Щоб потрапити на склад, потрібні спеціальні перепустки, яких журналістам не видають. Тож як на склад потрапили гризуни і чи справді вони там були, буде з'ясовувати спеціальна внутрішня перевірка на митниці.