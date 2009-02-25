S&P знизило кредитні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «В/В» до «ССС+/С», а також довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті з «В+/В» до «В-/С». Прогноз за рейтингами — «Негативний».

Про це сказано в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно довгострокові суверенні кредитні рейтинги було виведено зі списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з негативним прогнозом, куди їх помістили 16 лютого 2009 р.

Водночас рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу в разі дефолту підтверджено на рівні «4», що відображає думку Standard & Poor’s щодо того, що погашення Україною боргу в разі дефолту становитиме 30-50%. Оцінку ризику переведення та конвертування валюти, яка відображає можливість обмеження урядом і Національним банком України доступу несуверенних позичальників до іноземної валюти для обслуговування боргових зобов`язань, було також знижено з «В+» до «ССС+». Водночас рейтинг за національною шкалою знижено з «uaA+» до «uaВВВ».

«Зниження рейтингів відображає дедалі вищі ризики невиконання умов угоди між Україною і МВФ про надання стабілізаційного кредиту внаслідок відсутності широкої політичної платформи для необхідних коригувань бюджету і реформування банківської системи до президентських виборів у січні 2010 р., - заявив кредитний аналітик Standard & Poor`s Френклін ГІЛЛ. - Ми вважаємо, що нестійкість податково-бюджетної системи й економічної ситуації в країні посилюється відсутністю досяжних джерел зовнішнього фінансування бюджету, унаслідок чого уряд може вдатися до менш традиційного фінансування боргових зобов`язань, яке більшою мірою загрожує інфляцією».

У повідомленні сказано, що прогноз «Негативний» за суверенними рейтингами України свідчить, що рейтинги може бути знижено знову, якщо й далі спостерігатимуться затримки з виплатою боргових зобов`язань держави і якщо складна економічна ситуація примусить уряд вжити альтернативних заходів, щоб вивільнити грошові потоки, необхідні для збільшення поточних витрат напередодні президентських виборів на початку 2010 р. Рейтинги також можуть виявитися під тиском у разі подальших свідчень стресу в банківській системі, що може примусити уряд рекапіталізувати проблемні банки.

«І, навпаки, прогноз за суверенними рейтингами можуть переглянути на «Стабільний», якщо уряд досягне успіху у вживанні ефективних заходів для фінансової стабілізації, що може стати основою для одужання економіки в наступні два роки», — сказав Ф.ГІЛЛ.