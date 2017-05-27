Близько 400 осіб пройшли центром Києва у Мегамарші вишиванок (фоторепортаж)

У Києві до Дня міста проходить 19-й Мегамарш вишиванок. Участь у ньому беруть близько 400 осіб.

Як повідомляється, в цьому році марш проходить під гаслом "Створимо українську культуру разом".

Розпочався марш біля Золотих воріт, звідки колона рушила по вулиці Прорізній на Хрещатик, потім до Європейської площі, далі - до Володимирського спуску.

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Завершиться хода на Трухановому острові о 21:00. Там планується виступ відомих груп, а також поетів і письменників.

Крім того, для учасників ходи проведуть різноманітні майстер-класи.