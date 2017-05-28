У благодійному "Пробігу під каштанами" в Києві взяли участь понад 10 тисяч осіб (фоторепортаж)

У столиці понад 10 тисяч осіб взяли участь у 25-му благодійному "Пробігу під каштанами".

Всього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг в ходунках, дитячий забіг і благодійний.

Пробіг під каштанами - не тільки шанс показати свої професійні навички, але і можливість допомогти дітям та їхнім близьким, які опинилися у складній життєвій ситуації - зібрані під час Пробігу кошти передадуть дітям із захворюваннями серця.

Мета цьогорічного забігу - збір коштів на закупівлю обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Перед початком забігу всі учасники на Михайлівській площі разом зробили розминку. Поки дорослі бігли, з їхніми дітками проводили час аніматори Пробігу.

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До забігу приєдналися як компанії, які бігли у футболках зі своїми логотипами, так і сім'ї і окремі люди, охочі перевірити свою витривалість і допомогти дітям.

Окрім того до забігу приєдналися ветерани АТО.

Пробіг під каштанами - наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. В останні роки кошти, зібрані під час Пробігу під каштанами, направляються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.