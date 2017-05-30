Суд закрив справу проти голови Одеського окружного адмінсуду за водіння в нетверезому стані

Сьогодні суд закрив справу, відкриту в лютому проти голови Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука за керування автомобілем у нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, адміністративне провадження у понеділок закрив Приморський районний суд Одеси.

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Глуханчук на засіданні був відсутній. Його адвокат зажадав закрити провадження, аргументуючи тим, що автомобілем голова суду не керував, патрульні нібито погрожували Глуханчуку застосуванням сили тощо.

Крім того, строк давності притягнення до відповідальності за статтею, за якою відкрито провадження, закінчився ще в середині травня.

Як повідомляв УНІАН, увечері 11 лютого в центрі Одеси працівники поліції зупинили автомобіль Toyota, яким керував чоловік у нетверезому стані. Повідомлялося, що за кермом був голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук, а на пасажирському сидінні був комерційний директор великого підприємства, який є також членом виконкому Одеської міськради. Цей громадянин, якому належить іномарка, також перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даними поліції, обидва громадяни вели себе зухвало, особливо супутник судді. 13 лютого прес-служба суду заявила, що Глуханчук спростовує своє затримання за керування у нетверезому стані, і нібито перебував на місці пасажира.

В інтернеті було поширено відео, на якому суддя і його супутник спілкуються з поліцейськими і медиками під час медичного огляду, а також до і після нього. На записі чути ненормативну лексику затриманих, а також погрози на адресу правоохоронців. У прес-службі заявили, що даний запис «викликає сумніви», є «упередженим» тощо.