В Одесі затримано голову суду за водіння в нетверезому стані
В Одесі затримано голову суду за водіння в нетверезому стані.
Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в центрі міста в суботу.
Зокрема, за даними представника, увечері в районі вулиці Малої Арнаутської було зупинено автомобіль.
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Зокрема, увечері 11 лютого працівники поліції зупинили автомобіль Toyota, яким керував чоловік, який перебував у нетверезому стані.
«Встановлено, що це голова Одеського окружного адміністративного суду. Разом з ним, на пасажирському сидінні, був комерційний директор великого підприємства, який є також членом виконавчого комітету Одеської міськради. Цей громадянин також перебував у стані алкогольного сп'яніння», - розповіли в главку.
Медичне обстеження підтвердило факт алкогольного сп'яніння водія, про що поліцейські склали відповідний документ. Крім того, складено протокол стосовно власника іномарки за передачу транспортного засобу особі, що перебуває в нетверезому стані.
Обидва громадяни вели себе зухвало. Зокрема, власник автомобіля погрожував правоохоронцям, застосовував ненормативну лексику тощо.
Офіційно цю подію в поліції не коментують.