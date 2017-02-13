В Одесі затримано голову суду за водіння в нетверезому стані.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в центрі міста в суботу.

Зокрема, за даними представника, увечері в районі вулиці Малої Арнаутської було зупинено автомобіль.

Читайте такожНетверезий водій в Києві наїхав на людей при оформленні іншої ДТП

Зокрема, увечері 11 лютого працівники поліції зупинили автомобіль Toyota, яким керував чоловік, який перебував у нетверезому стані.

«Встановлено, що це голова Одеського окружного адміністративного суду. Разом з ним, на пасажирському сидінні, був комерційний директор великого підприємства, який є також членом виконавчого комітету Одеської міськради. Цей громадянин також перебував у стані алкогольного сп'яніння», - розповіли в главку.

Медичне обстеження підтвердило факт алкогольного сп'яніння водія, про що поліцейські склали відповідний документ. Крім того, складено протокол стосовно власника іномарки за передачу транспортного засобу особі, що перебуває в нетверезому стані.

Обидва громадяни вели себе зухвало. Зокрема, власник автомобіля погрожував правоохоронцям, застосовував ненормативну лексику тощо.

Офіційно цю подію в поліції не коментують.