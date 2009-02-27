Обов'язковий продаж половини валюти не принесе відчутних результатів

Рішення українського парламенту щодо обов`язкового продажу половини валютного виторгу не принесе відчутних результатів, пише тижневик «Коментарі».

Одна з причин цього - різке падіння українського експорту через відсутність попиту на світових ринках. Так, тільки в січні 2009 року експорт скоротився на 33,4% (до 2,43 млрд. дол. у порівнянні з 4,1 млрд. дол. в грудні). А тому валютні вливання після прийняття згаданого документа можуть виявитися не надто великими.

«Прийняття закону практично не вплине на валютний ринок. Собівартість виробництва експортерів зараз перевищує 50% від обсягів продажів. Тому їм і без того доводиться реалізовувати більше половини виторгу, щоб здійснювати закупівлю сировини й оплачувати поточні витрати», - вважає фінансовий аналітик інвестиційної компанії Astrum Investment Management Мар`ян ФЕДОРИШИН.

Підприємства ж, у яких є надлишок валюти, мають досить механізмів, щоб відстрочити її введення в країну, а то й зовсім не повертати гроші на Батьківщину.

«Експортери всіма можливими способами затримуватимуть прихід валютного виторгу в Україну внаслідок очікувань подальшої девальвації гривні. Великі корпорації, намагатимуться акумулювати кошти на рахунках офшорних компаній», - пояснив економіст інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій ПАРХОМЕНКО.

Однак експерти не виключають, що, якщо підприємства зволікатимуть з поверненням валюти, то банківський регулятор зможе пролобіювати й 100-відсотковий продаж виторгу. Таке положення Нацбанк планував запровадити під час кризи 2004 року для стабілізації ситуації на фінансовому ринку. Однак тоді до цього так і не дійшло.

За даними Нацбанку, у закордонних авуарах українських підприємств на початок поточного року назбиралося 3,6-4 млрд. дол. За інформацією в. о. голови НБУ Анатолія ШАПОВАЛОВА, у лютому поточного року в країну щодня надходить, в середньому, по 310 млн. дол., тоді як у січні - 288 млн. дол.

Довідка УНІАН. 19 лютого ц. р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи». За таке рішення проголосували 237 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає встановити обов’язковий продаж протягом не пізніше п’яти днів з дня надходження 50 відсотків обсягу надходжень в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних Валют Національного банку України на користь резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) через уповноважені банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України (включаючи надходження на кореспондентські рахунки банків, починаючи з дати набрання чинності цього закону, які не зараховані на поточні валютні рахунки клієнтів), при цьому винятки, а також порядок реалізації зазначених положень визначатимуться Національним банком України.