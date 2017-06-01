Журналіст розповів, як РФ ставиться до відпрацьованих носіїв "духовних скрєп": історія донецької сім'ї

Журналіст Вахтанг Кіпіані розповів про донецьку сім'ю - прихильників "російської весни", послуги якої більше не потрібні РФ.

"До початку війни на Донбасі прізвище Мармазових була на слуху. Він - відомий спортивний журналіст Руслан Мармазов, прес-секретар футбольного клубу Шахтар. Вона - професор, доктор наук, проректор Донецького національного університету. Обидва - прихильники Партії регіонів. Обидва - прихильники ідеї створення так званої "ДНР." Тетяна Мармазова навіть потрапила в перший склад уряду сепаратистів на посаду "міністра освіти", - пише Кіпіані у виданні "Новое время".

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Пан Мармазов формулював життм'ї так: "Ми однозначно люди "російського світу". Вибір цей зробили давно, ніколи він не переховувався. Донбас - Росія, третього не дано". Здавалося б,єве кредо сі збулася їхня мрія, регіон позбавився від ненависних українських націоналістів, рубль змінив гривню. Не життя, а казка. Але незабаром щось пішло не так, і пані Мармазова втратила посаду в "уряді".

А з рідного ДонНУ її з ганьбою вигнали. "За прогули". До того часу сім'я виїхала з "вільного" Донецька. Як написав у своєму блозі Руслан: “Компетентні і суворі органи не рекомендували Тані бувати в "ДНР". Мовляв, небезпечно". Як і багато інших піклувальники бандитської "республіки", Мармазовы стали жити в Москві. Коло спілкування можна скласти враження з фотографій в соцмережах недавні українці в оточенні нових російських друзів, імперців всіх кольорів і відтінків. Триколори, двоголові орли, написи СРСР і пілотки з червоними зірками на додачу. Але тут знову щось пішло не так.

29 травня Мармазов пише пост у Фейсбуці, який відкрив, без іронії, справжню драму сім'ї. Пост без купюр: “У цю секунду твориться страшне беззаконня. Мою дружину Таню в Тулі тягнуть до суду і будуть видворяти на Україну. На заклання СБУ. Прошу всіх, хто нас знає, про участь.

Бережи вас Бог! Слава Донбасу!" Експресія зрозуміла, оскільки незадовго до цього суддя Гришин з Московського міського суду прийняв рішення про депортацію в Україну ще одного відомого в певних колах прихильників гасла "Путін, прийди!", екс-харків'янина Андрія Бородавки. За те, що той ухилився від виїзду з РФ. У судовому рішенні вказано якась "Республіка Україна": про офіційну назву держави російська Феміда за чверть століття, мабуть, так і не дізналася.

Російське держава не стало вписуватися за тих, хто в силу недоумкуватості вирішив, що оголосити себе росіянином - достатня підстава для милості Москви. Перспектива повернутися в Україну для донецької подружжя виявилася трагічною. Руслан Мармазов почав писати з поліцейської дільниці шизофренічні пости. Далі тільки цитати. Стиль автора. “Чорна зрада підкралася в серйозні ряди. Сподіваюся тільки на Володимира Володимировича". Ну і квінтесенція: “Не сміти нікому ображати Росію. Це важлива моє прохання. Ніхто не змусить мене зрадити істеричну Батьківщину. Тим паче внутрішні вороги". Так, істеричну. Так, вам не здається. Описка. Але невипадкова. Істерика маленької людини на тлі істерики бездушної авторитарної системи, яка не розбирає - свій-чужий, спочатку б'є, а тому робить вигляд, що гарантує справедливість. Чоловік прийшов підтримати дружину і отримав в результаті штраф за опір поліції. В адвокаті йому відмовили. Чисто російська історія.

Обидва отримали штрафи. Дружина - ще й рішення про депортацію, але необов'язково в Україну, а куди хоче. Перспектива невелика - "ЛНР", "Південна Осетія", "Республіка Абхазія". Дорога додому закрита. Сторінку Тетяни Мармазовою досі прикрашає фотографія тульського пряника. Наші "бурбони" так ні до чого і не зрозуміли. Росія ними скористалася і більше в їх послуг не потребує.

Повний матеріал читайте в новому випуску видання "Новий час" за 2 червня.