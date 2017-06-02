Вчорашня спроба замаху на Адама була не першою - дружина Осмаєва
В Україні затримували особу з вибухівкою, яку він повинен був підкласти під машину Осмаєва.
Вчорашня спроба замаху на командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва не була першою. Деякий час тому правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підкласти вибухівку під його автомобіль. Про це розповіла в інтерв'ю LB.ua дружина Осмаєва Аміна Окуєва.
"В нас є інформація, що в Україні вже затримали людину з вибухівкою, яку він мав підкласти Адаму під машину. Поки ми деталі не озвучуємо. Нам постійно надходить інформація з різних джерел, що ФСБ займається тим, щоб ліквідувати Адама. Плюс кадирівці. Кадиров взагалі сходить з розуму. Він по сто тисяч кожному, ледь не бомжу, дає, який погоджується "хоч щось зробити", - заявила вона.
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Окуєва також розповіла про підозру про те, що в батальйон ім. Джохара Дудаєва могли підіслати "кадирівців".
"В мене є підозри, що такі люди у нас були. Просто в батальйоні відчуваєш себе набагато більш захищеною, ніж на вулиці в Києві. Тут нас двоє, в батальйоні - наші товариші, всі зі зброєю. Якщо хтось спробує здіснити замах, при цьому вийти живим з батальйону буде майже не можливо. З того, що можу згадати: коли йшли активні бойові дії, у мене в розгрузці, там де знаходиться боєкомплект, була граната з якої майже повністю витягнули чеку. Якщо б ми цього не помітили, чека б випала і граната взірвалася б - ніхто б не встиг зреагувати. Слава Богу, розгрузку взяла не я, а Адам і ще одна людина, вони встигли помітити це і назад вставити чеку. Випадково її витягнути неможливо. Хтось спеціально це зробив з розрахунку, що я не подивлюсь на розгрузку, і Адам буде поряд", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.
«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці. Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.
ЗМІ писали, що особистий кілер Рамзана Кадирова Артур Дениссултанов-Курмакаєв видавав себе за журналіста, називаючись Алексом Вернером.