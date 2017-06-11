Майже 1500 українців перетнули кордони країн Євросоюзу без віз - ДПСУ
21:51, 11 червня 2017Суспільство
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Понад 1400 наших співвітчизників вже скористалися безвізовим режимом.
Сьогодні набуло чинності рішення Ради ЄС про запровадження безвізу / фото УНІАН
Понад 1,4 тис. українців перетнули кордони країн Європейського Союзу без віз.
Про це Держприкордонслужба повідомляє у Facebook.
«Станом на 19.00 перетнуло кордон з ЄС майже 46 тисяч громадян, серед них більше 9 тисяч - по біометричним паспортам. Понад 1400 наших співвітчизників скористалися безвізом», - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, опівночі набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.
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