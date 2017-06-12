"Гроші пішли з моєї кишені": Руслана заявила, що досі не отримала гонорар за Євробачення

Українська співачка Руслана, яка була хедлайнером фіналу Євробачення-2017 в Києві, заявила, що досі не отримала грошей за свій виступ.

Про це Руслана розповіла в програмі "Світське життя".

Співачка та її команда повинні були отримати за виступ на Євробаченні майже 400 тисяч гривень.

"На сьогодні, ми гроші не отримали, так як розрахунки будуть тривати ще дуже довго", - повідомила Руслана.

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"З Олександром (чоловік Руслани) у мене взагалі були страшні скандали про цифру, яку я вклала у створення цієї пісні, запис, кліп, костюми, підготовку. І Євробачення покрило тільки частину цих витрат", – сказала вона.

За її словами, на виступ вона витратила власні кошти, які досі не повернулися.

"Дай Бог, щоб це була третина від того, що ми витратили. На сьогодні гроші повністю пішли з моєї кишені, і вони нам ще не повернулися", – заявила Руслана.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше ведуча Євробачення-2017 назвала суму гонорару, який до цих пір не отримала.