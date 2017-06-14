Сигнал двох українських каналів тепер сягає північних районів Донецька – Нацрада

В Авдіївці забезпечено трансляцію телеканалів «UA:Перший» і «ДоТеБе», сигнал яких сягає також північних районів міста Донецька.

Про це йдеться в повідомленні Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«З метою забезпечення трансляції передач українських телеканалів у містах Авдіївці, Ясинуватій і на прилеглих територіях телевізійні передавачі мережі «UA:Перший» (12 ТВК) і «ДоТеБе» (30 ТВК) перенесені із смт Очеретиного до Авдіївки, де змонтовані на об’єкті фахівцями Донецької філії Концерну РРТ», – повідомили в Нацраді.

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Зазначається, що 8 червня о 17.30 передавачі розпочали роботу на новому об’єкті.

«Сигнал телеканалів із Авдіївки сягає також північних районів міста Донецька», – йдеться в повідомленні.