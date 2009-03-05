ВР посилить відповідальність за наругу над могилами

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо посилення відповідальності за наругу над могилою та іншими місцями поховання.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 392 народні депутати з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

На відміну від існуючої норми, законопроектом більш чітко визначається об’єктивна сторона складу злочину - суспільні відносини в сфері моральності у частині шанобливого ставлення до померлих та місць їхнього поховання. До диспозиції статті 297 КК введено існуючу у чинному законодавстві термінологію, котра конкретизує склад злочину. Зокрема, з метою уникнення різнотлумачення, використані існуючі у Законі України “Про поховання та похоронну справу” терміни “місце поховання”, “могила”, “надмогильні споруди” тощо. Визначено поняття “тіла похованого”, як цілісного, так і окремих його частин або праху будь-якої людини після настання її біологічної смерті.

На відміну від існуючої норми, у новій редакції запропоновано встановити підвищену кримінальну відповідальність за вчинення наруги над могилою повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті по відношенню до певної соціальної групи, передбачивши ці кваліфікуючі ознаки у ч. 2 ст. 297 КК.

Передбачено, що наруга над могилою, іншим місцем поховання, або над тілом (останками, прахом) померлого, а також викрадення предметів, що знаходяться на (в) могилі або в іншому місці поховання, або на тілі (останках, прахові) померлого, - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті по відношенню до певної соціальної групи, - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.