У Києві комунальники вимагали у власника АЗС хабар, вилучивши газове обладнання

У Києві затримано посадовців комунальної аварійно-рятувальної служби, які вимагали 235 тис .грн хабара за повернення власникові АЗС вилученого газового обладнання.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіціїу м.Києві, правоохоронці встановили, що працівники аварійно-рятувальної служби пообіцяли одному із власників газової АЗС вирішити питання щодо повернення йому спецобладнання, яке у нього було вилучене в рамках кримінального провадження. За свої «рятувальні послуги» вони попросили від підприємця 210 тис. грн та 1 тис. доларів.

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У корупційній схемі були задіяні один із заступників командира та фахівець комунальної аварійно-рятувальної служби. Частину суми неправомірної вигоди власник газової АЗС повинен був покласти на рахунок підконтрольного підприємства, що він і зробив, решту - віддати готівкою.

Посадовців затримано під час одержання ними 1 тис. дол.

На даний час в службових кабінетах правопорушників проводяться санкціоновані обшуки.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України.