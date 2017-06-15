Бойовики "ЛДНР" обхідними шляхами намагаються домогтися легалізації своїх псевдореспублик - ЗМІ

Представники невизнаних "ЛДНР" всерйоз взялися за легалізацію "республік" - вони створюють фейкові посольства, посилають делегації на профспілкові конференції і контактують з одіозними європейськими політиками. Про це дізналися журналісти видання "Новое время".

Одним з улюблених у "республік" способів домогтися визнання є профспілки.

Так, люди, що представляються "захисниками інтересів луганських трудящих", тепер регулярно їздять на зустрічі з профспілковими лідерами Європи. І навіть вступили у Всесвітню федерацію профспілок (WFTU), яка налічує 78 млн чоловік, що представляють 105 держав і 210 профоб'єднань.

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"ЛНР" посилає в Європу не тільки "захисників трудящих". Ще одним інструментом "повзучої" легалізації, яку використовує вже "ДНР", стало відкриття так званих посольств - громадських організацій, що носять титул "представництв" фейкових республік. Офіси подібних організацій "ДНР" відкрила в Чехії, Греції, Італії, Австрії. Крім того, обидві "республіки" періодично заманюють до себе то якихось європейських панків, профспілкових діячів з ЄС, політиків і потім оголошують їх візити маркерами того, що європейці ось-ось визнають офіційний статус "ЛДНР".

А в грудні 2016 року в італійському Турині відкрило двері "представництво ДНР".

На його відкриття навіть прибули місцеві політики. Першим серед них виявився член регіонального парламенту від партії Брати Італії Мауріціо Марроне, до того двічі відвідував Донбас. При цьому ніхто з діячів офіційної італійської влади "представництво" не визнав.

У "ЛНР" роблять ставку не на "посольства" - там активно розробляють лінію солідарності всіх трудящих: контактують з різними діячами лівого спрямування та політиками-ліваками з Європи, заручаються їх підтримкою. Фінансово ж зацікавлювати різних європейських фріків", судячи з усього, допомагає Кремль, йдеться в статті.

Про те, як ще "ЛДНР" намагається створити ілюзію міжнародного визнання читайте в повній версії статті "Нового времени".

Як раніше писав УНІАН,"ДНР" активізувала агентуру для пошуку знайомих серед членів сімей українських політиків.