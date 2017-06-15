Журналісти виявили більше десяти незаконних новобудов на території Києво-Печерської лаври (відео)

На території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра» руйнують і перебудовують пам’ятки архітектури та зводять нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації, встановили журналісти програми "Схеми", передає Радіо Свобода.

Розслідування спирається на матеріали моніторингу наукового відділу охорони та моніторингу стану нерухомих пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Копії актів наукового відділу журналістам надали колишні працівники заповідника. За їхніми словами, їх звільнили, щоб «позбутися людей, які ретельно збирали та повідомляли інформацію про незаконні будівництва на території лаври».

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Відповідно до копій складених актів, щонайменше п’ять пам’яток архітектури місцевого значення на території Лаври було перебудовано без проектно-дозвільної документації на замовлення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Водночас журналісти повідомляють про численні прибудови до пам’яток архітектури та три новобудови на території заповідника.

Головний архітектор Києво-Печерського заповідника Яків Діхтяр визнав, що на території заповідника є порушення під час проведення будівельних робіт. Але кожен випадок, за його словами, має свої причини.

Журналістам не вдалося дізнатися позицію уповноваженого представника Мінстерства культури, намісника Лаври Павла та УПЦ МП.