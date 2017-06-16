У Києві закрився офіс "Вконтакте"

Київський офіс соціальної мережі «ВКонтакте» закрили через санкції, повідомляє Громадське.

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«Усім співробітникам запропонували продовжити роботу «ВКонтакте» або в холдингу Mail.Ru Group. Звісно, кожен вирішить для себе самостійно, чи є така можливість», - сказав прес-секретар української філії Влад Лєготкін.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», який передбачає, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С».

Після заборони «Вконтакте» встановив рекорд за кількістю відвідувачів.