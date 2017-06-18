У центрі Києва зловмисники намагалися зірвати з чоловіка браслет з ЛГБТ-символікою

Біля станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві зловмисники намагалися зірвати з чоловіка браслет із ЛГБТ-символікою.

Про це начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик написала у Facebook.

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«Щодо інциденту у ресторані швидкого харчування біля ст. м. "Площа Льва Толстого": у чоловіка на руці був браслет із символікою ЛГБТ, який намагалися зірвати. Виник конфлікт, втрутилася поліція. Постраждалих і затриманих немає. На місці працювала СОГ», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Марші рівності сьогодні в центрі столиці брали участь, за даними поліції, близько 3 тис. осіб, захід відбувся без серйозних провокацій. Учасників маршу охороняли понад 5,5 тис. правоохоронців.

В ході брали участь не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.

Після незначних сутичок з поліцією було затримано 6 супротивників проведення маршу. Двоє поліцейських отримали легкі тілесні ушкодження.

Разом з тим представник оргкомітету Міжнародного форуму «КиївПрайд-2017» Руслана Панухник заявила, що після закінчення Маршу рівності на Контрактовій площі в метро та в районі станції метро «Петрівка» побили двох активістів.

У поліції поки що не коментували цю заяву.