Почали роботу освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" - МОН

Сьогодні розпочали роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Завдяки ним будь-який вступник з Криму та непідконтрольної території Донбасу може вступити до українських вишів за спрощеною системою – без складання ЗНО.

Читайте такожНовий мінімальний рівень для здачі ЗНО та 17 тисяч "провалів": стали відомі перші результати іспитівЯк повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, центри «Донбас-Україна» працюватимуть на базі переміщених ВНЗ, а також на базі університетів, розташованих на підконтрольній українській владі території Донецької і Луганської областей.

У переміщених вишах для вступників встановлені фіксовані обсяги державного замовлення для всіх спеціальностей та освітніх рівнів.

Щоб скоординувати роботу центру «Донбас-Україна», а також провести консультації для працівників «гарячих ліній» цих центрів, з 19 до 23 червня на Донбасі з робочою поїздкою перебуватиме завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів департаменту вищої МОН Світлана Кретович. Разом з виконавчим директором ГО «Фонд «Відкрита політика» Іриною Ждановою вони відвідають ВНЗ, розташовані в містах Краматорську, Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку.

«У межах візиту ми плануємо провести низку зустрічей не лише з представниками освітніх центрів, а й з громадськістю. Обов’язково поширюватимемо інформаційні матеріали про спрощений вступ через центри в зазначених містах, а також на пунктах пропуску», – розповіла Кретович.

Центри «Крим-Україна» діють на базі 12 ВНЗ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Запорізький національний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський навчально- науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Херсонський державний університет, Херсонський національний технічний університет, Херсонська державна морська академія, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (Київ), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.

Кретович відзначила, що нещодавно також було прийнято закон, згідно з яким для абітурієнтів з Криму впроваджуються квоти в обсязі 1 тис. місць державного замовлення на навчання в ВНЗ на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

«На ці місця кримчан також прийматимуть за результатами вступних випробувань, однак закон набере чинності й почне реально працювати лише в середині липня. Проте в цей час в звичному режимі працюватимуть 12 освітніх центрів «Крим-Україна». І коли відбудуться передбачені законом зміни, це будуть додаткові виші й додаткові місця до тих, які вже є зараз», – повідомила Кретович.

Вона додала, що нині квота на місця державного замовлення для абітурієнтів з Криму становить 20% від загального обсягу держзамовлення, а це понад 800 місць.

Для вступу за спрощеною системою абітурієнту потрібно приїхати до освітнього центру, подати заяву та заповнити освітню декларацію. Після цього пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів (українська мова, історія України) і скласти вступний іспит з одного предмета, визначеного ВНЗ, або творчий конкурс. Також необхідно буде отримати в школі, закріпленій за освітнім центром, тимчасову довідку – її протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.

Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року.

У середньому процедура вступу займає 3-4 дні. На цей час вступники забезпечуються гуртожитком.

Освітні центри працюватимуть до 30 вересня. З докладнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОН у розділі «Для жителів Донбасу і Криму».

У МОН нагадали, що торік протягом вступної кампанії до центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» звернулося понад 3300 осіб.